Jeff Bridges: "Il cancro è in remissione, ma ho avuto il Covid e respiravo come Darth Vader"

Jeff Bridges ha recentemente rivelato che il suo cancro è in remissione, confessando però di aver avuto il Covid: 'Respiravo come Darth Vader'.

Jeff Bridges afferma che il suo cancro è in remissione: il suo tumore si è "ridotto alle dimensioni di una biglia". La star ha anche rivelato di aver avuto il Covid, scherzando sul fatto che, a causa della malattia, respirava "come Darth Vader".

La leggenda di Hollywood di 71 anni ha rivelato tre mesi fa che gli era stato diagnosticato un linfoma e dopo aver tenuto aggiornati i suoi fan sui suoi progressi, ora ha annunciato che sta vincendo la sua battaglia con la malattia. "Il mio cancro è in remissione. La massa di 9' x 12' si è ridotta alle dimensioni di una biglia", ha scritto la star de Il Grande Lebowski in una nota scritta a mano pubblicata sul suo sito web.

Jeff Bridges ne Il grande Lebowski

Bridges ha anche rivelato di aver preso il COVID-19 ammettendo che la malattia respiratoria lo ha "preso a calci in culo", causandogli non pochi problemi respiratori che lo facevano respirare come Darth Vader, il cattivo di Star Wars che ha bisogno di un dispositivo di respirazione per rimanere in vita.

Hell of High Water: in scena il grande Jeff Bridges

"Mi sono vaccinato, ho fatto la prima dose e il richiamo, e mi sento molto meglio ora. Ho sentito che in casi come il mio il vaccino può essere un aiuto non indifferente. Forse è questa la causa del mio rapido miglioramento." Ha concluso Bridges.