Jeff Bridges aggiorna i fan a cinque anni dalla diagnosi del linfoma: "Mi sento bene"

Il premio Oscar Jeff Bridges è stato di recente intervistato da People e ha condiviso gli ultimi aggiornamenti sulla malattia, con la quale convive dal 2020.

L'attore, a cinque anni dalla diagnosi, ha dichiarato di sentirsi in una condizione di salute molto buona, rassicurando i fan sul proprio stato fisico.

Gli aggiornamenti di Jeff Bridges sulla malattia

"Mi sento bene" ha dichiarato la star, nonostante soffra di qualche effetto collaterale a lungo termine dovuto al COVID-19, contratto mentre era sottoposto a chemioterapia.

Jeff Bridges in una scena di Iron Man

"A volte è difficile capire se sia dovuto al cancro, al COVID o semplicemente all'età. Non riesco a sentire gli odori. Mia moglie scherza con me, dice:'Non mi faccio la doccia da giorni. Davvero non senti niente?'. Forse c'è anche un lato positivo, suppongo. Anche se a dire il vero a me il suo odore piace".

L'Oscar per Crazy Heart e l'annuncio della malattia

Nel 2010, Jeff Bridges ha vinto l'Oscar al miglior attore protagonista per il ruolo di Bad Blake in Crazy Heart, collezionando in totale sette nomination.

Nell'ottobre 2020, Jeff Bridges ha annunciato pubblicamente la diagnosi della malattia:"Anche se è una malattia seria, mi sento fortunato ad avere un ottimo team medico e una buona prognosi. Ho iniziato il trattamento e vi terrò aggiornati sulla mia guarigione".

John Goodman e Jeff Bridges ne Il grande Lebowski

Bridges è conosciuto in tutto il mondo per aver recitato in diversi cult e successi per il grande schermo come Starman, Crazy Heart, Il grinta, L'ultimo spettacolo, Hell or High Water, I favolosi Baker e La leggenda del re pescatore. Il suo ruolo più famoso rimane quello del Drugo Lebowski nel cult dei fratelli Coen, Il grande Lebowski.