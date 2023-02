Jean Smart ha rivelato di aver avuto un intervento al cuore, rassicurando i fan sulla sua salute

Jean Smart, star recentemente coinvolta anche nel Babylon di Damien Chazelle, ha rassicurato amici, parenti e follower rivelando di aver affrontato un intervento cardiaco. Su Instagram la lieta notizia della buona riuscita dell'operazione ha suscitato la felicità dei fan e degli amici dell'attrice.

"Febbraio è il mese americano del cuore, un momento in cui la nazione mette in primo piano proprio la prevenzione di questi problemi di salute, e quindi penso sia importante condividere con tutti voi che mi sto riprendendo da una recente operazione cardiaca riuscita", ha scritto Jean Smart su Instagram.

L'attrice ha aggiunto: "Sono fortunata ad avere un'assistenza medica e un sostegno eccellenti da parte di familiari e amici mentre continuo a riprendermi. Per favore ascoltate sempre il vostro corpo e parlate con il medico: io sono molto felice di averlo fatto!".

Oltre a queste parole non abbiamo ulteriori dettagli sull'attuale situazione di salute della star. Non sappiamo perché Jean Smart si sia sottoposta a un intervento del genere, né di quale operazione si tratti nello specifico.