Watchmen, Jean Smart ringrazia Sigourney Weaver: "Ho ottenuto il ruolo perché lei lo ha rifiutato"

L'attrice di Watchmen Jean Smart ha rivelato di non essere stata la prima scelta per il suo ruolonella serie, ma di dover ringraziare Sigourney Weaver per averlo ottenuto.

Nel 2019 la serie tv Watchmen di Damon Lindelof ha dominato le conversazioni tra gli appassionati, ottenendo anche un ottimo riscontro dalla critica. E una delle sue interpreti, Jean Smart, non potrebbe essere più orgogliosa di avervi preso parte... Anche se è stato tutto merito di Sigourney Weaver.

Watchmen: un'immagine di Jean Smart

L'interprete dell'Agente Laurie Blake ha infatti rivelato durante un segmento di Variety che se ha potuto partecipare al progetto di HBO, è in realtà grazie all'attrice di Alien, che rifiutò. "Mi hanno chiamata due giorni prima che iniziassi" ha affermato Smart, ammettendo "Sarò molto onesta; devo ringraziare Sigourney Weaver per aver rifiutato il ruolo. Quindi grazie, Sigourney!"

Ma per fortuna che è andata così, perché Smart ha adorato la serie, pur non avendo familiarità con il materiale cartaceo d'ispirazione: "Non sapevo nulla sulla graphic novel. Ho iniziato a leggere il pilot e ho detto 'Oh mio Dio, questa roba è fantastica!'"

"Non avevo mai davvero fatto nulla di genere fantascientifico, e il fatto che Damon sia stato in grado di utilizzare una così tragica parte della nostra storia di cui quasi nessuno era a conoscenza... Quella è stata la cosa più scioccante per me, che non avessi mai sentito parlare del massacro di Tulsa" ha continuato l'attrice, riflettendo "E per questo credo che [Damon] abbia detto di no quando gli ho chiesto se volesse realizzare una seconda stagione, perché credo abbia davvero messo tutto in questa".

E a voi è piaciuto Watchmen? Sperate venga realizzata una seconda stagione?