Jay and Silent Bob: il trailer del reboot svela le guest star del film

Direttamente dal San Diego Comic-Con 2019, ecco il trailer del reboot di Jay and Silent Bob, cult di Kevin Smith che ritorna in versione rivista e aggiornata.

Il trailer si apre con l'arrivo di un gruppo di poliziotti armati all'esterno di un locale dove si trovano Jay e Silent Bob. I due escono dall'edificio, avvolto dal fumo, con delle piante di marijuana e una maschera per respirare, reagendo in modo inaspettato all'irruzione.

I due protagonisti scoprono che poi sta per essere prodotto un reboot del film basato su di loro e si ritrovano alle prese con una possibile paternità, teenager violente e una causa. Nel video spazio anche a tante guest star come Matt Damon, Ben Affleck, Chris Hemsworth, Jason Biggs, James Van Der Beek, Rosario Dawson e a scene ambientate al Comic-Con di San Diego.

Il regista di culto Kevin Smith ha lanciato il trailer del reboot di Jay and Silent Bob su YouTube in occasione del via dell'annuale evento in corso a San Diego, come potete vedere dal nostro approfondimento sul programma del Comic-Con 2019.

Il lancio era stato annunciato dallo stesso Kevin Smith in un post su Instagram che include il poster del reboot di Bluntman and Chronic, film fictional attorno a cui ruota il plot del reboot di Jay and Silent Bob.

Il reboot di Jay and Silent Bob riunisce Kevin Smith all'amico Jason Mewes, riproponendo la curiosa coppia di personaggi apparsi in In cerca di Amy e Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood!.