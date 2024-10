Javier trova un orecchino sotto il cuscino, mistero al Grande Fratello: chi è la sua ammiratrice segreta?

Le relazioni tra le coppie al Grande Fratello sono il fulcro delle puntate in diretta. Per guadagnarsi uno spazio durante le trasmissioni del lunedì e del giovedì, è fondamentale costruirsi una storia d'amore all'interno della casa, indipendentemente dalla sua autenticità. L'alternativa è raccontare tragedie che commuovono i telespettatori, suscitando emozioni forti.

Le dinamiche amorose al Grande Fratello: tra storie d'amore e gelosie

Nell'ultima puntata del reality show, andata in onda lunedì 30 settembre, Javier è stato chiamato insieme a Shaila, Lorenzo e Helena per esplorare più a fondo i loro sentimenti. Negli ultimi giorni, il pallavolista e l'ex velina si sono avvicinati, ma l'approccio lento di Javier sembra non soddisfare Shaila, che nel frattempo organizza delle esterne in stile Uomini e Donne con il "tronista" Lorenzo.

Nel dopo puntata del programma, l'argentino ha trovato un grazioso omaggio lasciatogli da una delle donne della casa. Quando Shaila è uscita dal confessionale, Javier le ha raccontato di aver scoperto l'orecchino sotto il cuscino. L'ex velina ha risposto che potrebbe essere un segnale di qualche ragazza interessata a conquistarlo.

Mariavittoria Minghetti ha fatto ingelosire Shaila

Come prevedibile, in casa è iniziato il chiacchiericcio. Secondo le ultime informazioni, sembra che l'oggetto sia stato lasciato da Mariavittoria, una delle concorrenti in nomination. Tuttavia, non è chiaro il motivo di questo gesto, che non è piaciuto a Shaila, preoccupata che la sua relazione con Javier possa essere messa in discussione da una possibile "terza incomoda". Il Grande Fratello, si sta rivelando sempre più uno spin-off di Uomini e Donne, colpa anche delle ship create dal pubblico che spesso rovinano il programma.

Mariavittoria punta su Javier per guadagnare punti al televoto?

Sul web si è diffuso il sospetto che la dottoressa stia cercando di manifestare un interesse per Javier al fine di guadagnare punti nella sfida al televoto. La concorrente romana, specializzata in medicina estetica, si trova attualmente in nomination insieme ad Amanda Lecciso, Clarissa Burt e Iago Garcia. A fare il suo nome nella Mistery Room sono state Yulia e la sua "rivale" Shaila. Da parte sua Javier, parlando con Le Non è la Rai, che nella casa ricoprono il ruolo delle tre comare, ha chiarito di non essere interessato a Mariavittoria.