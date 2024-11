Javier e Shaila si confrontano al Grande Fratello: ecco cosa si sono detti dopo la puntata di lunedì sera

Shaila Gatta e Javier Martinez hanno ripreso a parlarsi una settimana dopo il ritorno di Lorenzo e dell'ex velina dalla Spagna. Il pallavolista ha espresso più volte il proprio disappunto, non tanto per la relazione tra Shaila e Lorenzo, quanto per alcune frasi pronunciate dalla ballerina, che erano state trasmesse durante la decima puntata del Grande Fratello.

Il faccia a faccia tra Javier e Shaila

Nei giorni trascorsi nella Casa del Gran Hermano, infatti, l'ex velina ha confidato che il suo pensiero fisso è sempre stato Lorenzo, ammettendo di cercarlo con lo sguardo anche mentre si baciava con Javier e condivideva momenti intimi con il coinquilino di origine argentina. L'ex velina si è poi scusata con il pallavolista, ma solo su incoraggiamento delle opinioniste, e il coinquilino ha deciso di non rivolgerle più la parola.

Ieri i due si sono nuovamente confrontati, la prima a parlare è stata Shaila. L'ex velina ha iniziato dicendo di essere dispiaciuta per tutto ciò che è accaduto, spiegando che aveva evitato di parlargli per tutta la settimana a causa del timore di una sua reazione, poiché lo percepiva molto arrabbiato. "Non ero pronta a essere mandata a quel paese! Non ero pronta e secondo me non eri pronto neanche tu."

Javier e Shaila nel Grande Fratello

Shaila ha insistito nel dire che non l'ho mai "usato" e ha dichiarato di non condividere il gesto di vendetta di Martinez, ma di rispettarlo. Ha riconosciuto che alcune sue frasi sono state superficiali e inappropriate. "Ti sei vendicato di me, io non lo avrei fatto, non lo condivido però lo rispetto. Riconosco però che mi sono uscite delle frasi leggere, riconosco che non sono frasi piacevoli, ma erano riferite agli ultimi due giorni."

La ballerina ha poi continuato, riconoscendo in Javier una persona di valore e ribadendo di non aver mai avuto intenzione di prenderlo in giro. La Gatta ha spiegato che ha iniziato la relazione con Martinez perché riteneva che l'argentino avesse tutte le qualità che cerca in un uomo. Il pallavolista ha risposto, suggerendo che Shaila sembrava volere ciò che non aveva: "A te piace inseguire queste vicende, avevi la certezza che io ci sarei sempre stato, di Lorenzo no," ha affermato.

Javier ha chiarito che non è infastidito dalla coppia formata da Shaila e Lorenzo, ma dalle parole di Shaila, in particolare quando ha detto che pensava a Lorenzo mentre baciava lui. Javier ha poi chiesto scusa per le cose rivelate, precisando che non era stata una vendetta, ma piuttosto un modo per esprimere i suoi sentimenti. "Ti chiedo scusa per le cose che ho tirato fuori, ma non l'ho fatto per vendetta, quello era una forma d'amore." Il confronto si è concluso con Javier che ha ammesso di non riuscire a vedere Shaila come un'amica.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il chiarimento tra Shaila Gatta e Javier Martinez.