Javier Bardem e Penelope Cruz hanno trasformato gli Oscar in lampade!

Javier Bardem e Penelope Cruz hanno utilizzato i propri premi Oscar in modo davvero originale per tenerli sempre accanto a sé e in bella vista: trasformando le statuette in lampade!

L'attore, mentre era ospite della trasmissione condotta da Conan O'Brien, ha raccontato che i riconoscimenti conquistati per le rispettive interpretazioni in No Country for Old Men nel 2007 e in Vicky Cristina Barcelona nel 2009 sono posizionati sui comodini accanto al letto: "Abbiamo messo delle lampadine e le accendiamo e poi leggiamo grazie a quella luce. E leggiamo davvero tanti libri perché è l'unico modo a nostra disposizione con cui possiamo ricordarci quanto siamo bravi: in questo modo gli Oscar sono sempre accesi".

Javier Bardem ha inoltre aggiunto che quando hanno degli ospiti in casa li invita nella stanza da letto per ammirare i premi e poter leggere tutti insieme dei libri.

L'attore ha inoltre commentato l'apertura della cerimonia degli Oscar 2019 segnata dal numero musicale dei Queen: "Sono rimasto davvero sorpreso di quell'apertura e di poter avere i Queen impegnati in un'esibizione proprio di fronte a me, ero stupito".

La star ha infine mostrato come gli sia impossibile tenere dritto il mignolo di una mano dopo esserselo rotto anni fa, scherzando sull'utilità della situazione quando deve bere un tè.