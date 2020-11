Jason Momoa videochiama un piccolo fan di Aquaman malato di cancro

Quando sei il supereroe preferito di un bambino, il regalo più grande che puoi fargli è dedicargli un po' del tuo tempo, ed è esattamente ciò che ha fatto l'interprete di Aquaman, Jason Momoa, con il suo piccolo grande fan.

Nel 2017, a Danny Sheehan è stata diagnosticata una rara forma di tumore al cervello, e fin da allora combatte contro la malattia come farebbe un supereroe contro il più grande cattivo che abbia mai avuto di fronte.

E di recente, un dolcissimo video che ha visto protagonista proprio Danny e un'action figure del suo supereroe preferito ha fatto il giro del web e delle televisioni, attirando anche l'attenzione di Jason Momoa.

Si dà il caso, infatti, che sia proprio il Re di Atlantide l'eroe del cuore del ragazzino, e per questo l'attore ha voluto fargli una sorpresa.

Qualche giorno fa, come ci ha mostrato lo stesso Momoa in un post di Instagram, i due hanno intrattenuto una divertente conversazione su FaceTime, discorrendo di squali, delfini e quant'altro.

"Volevo solo ringraziare la community, gli amici e la famiglia qui su Instagram per avermi contattato e mostrato questo bellissimo bambino, Danny, che sta affrontando la chemiopterapia per sconfiggere il cancro" ha scritto Momoa nella caption del post "Ho visto questo online e ho voluto mettermi in contatto con lui, trascorrere un po' di tempo insieme chiacchierando su FaceTime. Se volete aiutare e sapere du più sulla sua storia e sulla sua famiglia il suo GoFundMe è nel link in bio. Hey @wbpictures, diamo un tridente di Aquaman a Danny! Aloha J #FuckCancer".

Ovviamente non sono mancati i ringraziamenti, anche dalla pagina ufficiale di sostegno al piccolo Danny.

"Grazie per aver reso Danny il bimbo più felice di sempre. Non vede l'ora di cavalcare i delfini assieme ad Aquaman!" si legge nel post. Quando si dice supereroe sullo schermo e nella vita...