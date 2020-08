Jason Momoa, sorpresa per Lisa Bonet: l'attore fa restaurare la Mustang della moglie

Jason Momoa è o non è il marito perfetto? L'attore ha fatto una sorpresa alla moglie, Lisa Bonet, rimettendo in sesto la sua vecchia auto, una Mustang del 1965, e realizzando un suggestivo video per documentarne il processo.

Sembra un po' un episodio meno sopra le righe e decisamente più "poetico" di Pimp My Ride, il filmato in cui Jason Momoa ci mostra il suo personale regalo per la moglie, Lisa Bonet.

Avevamo già decantato le lodi della famiglia di superstar nei giorni scorsi, in occasione del compleanno di Jason Momoa e degli auguri di Lenny Kravitz su Instagram, ma queste personcine tanto carine rendono davvero difficile non ripetersi.

Così la Mustang del '65 appartenente a una diciassettenne Lisa Bonet, il suo "primo amore" come la definisce Momoa nel video, ha ricevuto un makeover ("So che non possiamo rivivere un ricordo, ma forse possiamo ricostruirlo"), per la gioia della sua proprietaria.

"Porca vacca!" esclama come prima cosa la Bonet quando la vede, per poi aggiungere qualche commento sul risultato e ringraziare il marito con un bacio appassionato.

Insomma, ancora una volta la cara Lisa Bonet ha vinto nella vita.