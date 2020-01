Jason Momoa immerso nella morbida schiuma di una vasca da bagno, una immagine sexy per uno dei video che ci concede solo la parte superiore del possente corpo della star di Aquaman e che anticipa qualcosa in arrivo per il Super Bowl.

Negli altri video Jason è sempre in vasca da bagno, ma oltre che nell'acqua è immerso nella lettura di un romanzo appassionante (una specie di Harmony, oseremmo dire) con i capelli raccolti in due codini sbarazzini, mentre nell'altro fa delle prove vocali davanti ad uno specchio, utilizzando una spazzola rosa come microfono. E c'è anche una sequenza in cui sistema le sopracciglia con un colpo di pinzetta.

Video irresistibili quanto misteriosi che anticipano uno spot completo (magari con un un frontal di Momoa, chissà) che sarà rilasciato in occasione del Super Bowl 2020. Il tema centrale del video, come si può intuire dalle scene appena viste, sarà quello del relax casalingo, del mettersi comodi e dedicare del tempo a se stessi.