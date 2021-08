Jason Momoa scherza sulle star che non si lavano spesso: "Sono Aquaman!"

La star di Aquaman Jason Momoa ha parlato anche lui delle sue abitudine igieniche, e non ha avuto bisogno bisogno di dire molto altro se non ricordare a tutti quale supereroe interpreta sul grande schermo.

In questi giorni le star che non si lavano spesso hanno conquistato i titoli dei magazine, e Jason Momoa non si tira indietro quando gli viene chiesto di aggiungersi alla conversazione. Come avrà risposto la star di Aquaman? Beh, forse potete immaginarlo...

Quanto spesso facciano il bagno gli attori di Hollywood potrebbe sembrare uno strano topic, ma in realtà l'argomento viene ciclicamente riproposto, con varie celebrità che puntualmente si ritrovano - direttamente o indirettamente - a scatenare un piccolo ciclone mediatico.

Questa volta sono due (anzi tre) gli iniziatori della discussione: Mila Kunis e Ashton Kutcher, hanno rivelato che non si lavano "quotidianamente con il sapone" e di fare il bagno ai figli "solo quando lo sporco inizia ad essere evidente", mentre Jake Gyllenhaal ha confessato di non essere un grande fan del farsi il bagno, e di preferire altri metodi di pulizia del corpo.

Nel 2021 simili affermazioni non possono non fare il giro del web all'istante, e così altre celebrità hanno preso parte alla conversazione.

The Rock ha dichiarato di essere "l'esatto opposto degli anti-facciamoci-il-bagno" e di fare qualcosa come tre docce al giorno; Jodie Turner-Smith ha twittato "Prima che lo chiediate: in questa casa ci facciamo il bagno"; e Jason Momoa...

"Non darò il via a nessun trend, mi lavo" risponde l'attore quando l'intervistatrice di Access Hollywood chiede la sua sulla questione del momento, come riporta anche Screen Rant "Sono Aquaman. Sono praticamente la fottuta acqua!".

Beh, sarebbe certamente ironico il contrario. E poi aggiunge, per rincarare la dose: "Sono hawaiano, abbiamo l'acqua salata addosso. Siamo a posto".