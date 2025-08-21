Jason Momoa sarà un pirata nel nuovo film d’azione di David Leitch in stile The Raid

Jason Momoa tornerà presto al cinema con un nuovo progetto ambizioso: un film d'azione piratesco dal titolo provvisorio The Pirate, sviluppato da Amazon MGM Studios. L'opera viene descritta come "The Raid ambientato su una nave pirata" e segna la collaborazione con il regista e produttore David Leitch, noto per blockbuster adrenalinici come Bullet Train e Atomic Blonde.

Per l'attore di Aquaman, che continua ad arricchire la sua carriera con ruoli d'azione in franchise di grande richiamo, si tratta di una sfida perfetta per il suo stile fisico e carismatico.

I dettagli sul nuovo film con Jason Momoa

La sceneggiatura di The Pirate porta la firma di Will Dunn, già autore per la serie Ms. Marvel. Lo script è stato al centro di una vera e propria gara d'appalto tra diversi studi di Hollywood, conclusasi con la vittoria di Amazon MGM. Questo risultato evidenzia l'interesse del settore per un progetto che unisce il fascino delle storie di pirati alla tensione di un action contemporaneo. Al momento, i dettagli della trama restano segreti, ma la promessa è quella di battaglie corpo a corpo e spettacolari sequenze marittime.

Chief of War: Jason Momoa nella serie Apple

David Leitch, insieme alla sua partner di produzione Kelly McCormick, è in trattative per produrre il film attraverso la loro etichetta 87North, già responsabile di successi come Nobody. Momoa, dal canto suo, sarebbe coinvolto non solo come protagonista, ma anche come produttore con la sua società On the Roam. Un doppio impegno che conferma l'interesse dell'attore a plasmare in prima persona i progetti in cui crede.

I prossimi impegni di Jason Momoa tra cinema e streaming

Parallelamente a The Pirate, Momoa è già legato a diversi titoli di grande richiamo. Sarà protagonista di Un film Minecraft della Warner Bros., atteso per aprile 2025, e della serie Apple TV+ Chief of War. Inoltre, tornerà nei panni di Duncan Idaho in Dune 3 e prenderà parte al film Street Fighter, adattamento del celebre videogioco targato Legendary Pictures. Un'agenda fitta che consolida la sua immagine di star internazionale capace di spaziare tra franchise di peso e nuove avventure cinematografiche.

Aquaman e il Regno Perduto: Jason Momoa in una scena del film

Secondo quanto riportato da Deadline e confermato dalla newsletter The InSneider, Amazon MGM Studios ha individuato in The Pirate uno dei suoi titoli prioritari per i prossimi anni. La trattativa lampo che ha portato all'acquisizione della sceneggiatura testimonia l'interesse dello studio per un film che può diventare un nuovo franchise d'azione. Nonostante non siano ancora trapelate date ufficiali per l'inizio delle riprese o il casting definitivo, la presenza di Momoa come volto principale appare sempre più probabile.