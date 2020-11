Jason Momoa: pioggia di critiche su Instagram a causa di Amber Heard

Jason Momoa posta qualcosa su Instagram, e il web impazzisce. Di solito è così che funziona, ma questa volta i follower dell'interprete di Aquaman non sembrano essere molto entusiasti, e anzi, hanno qualcosa da dire all'attore in merito ad Amber Heard e Johnny Depp.

Negli ultimi giorni il buzz intorno allo Snyder Cut e in generale alle produzioni DC/ Warner Bros. è stato piuttosto intenso, complici anche la diffusione del nuovo trailer del film diretto da Zack Snyder e quanto sta succedendo invece ad alcuni attori coinvolti in alcuni dei più attesi progetti dei due studi cinematografici.

E proprio a tal proposito, Momoa è stato chiamato in causa.

Dopo aver postato su Instagram una foto di Justice League, con tanto di hashtag #USUnited ad accompagnarla - nel post si fa riferimento alla Snyder Family e al sostegno di quest'ultima per l'organizzazione benefica Autumn Foundation -, l'attore si è ritrovato sommerso da commenti indignati da parte di alcuni fan.

Sono in molti, infatti, a non aver apprezzato il fatto che Momoa non abbia preso alcuna posizione nella faccenda ormai nota a tutti che vede protagonisti Amber Heard e Johnny Depp. L'attore, che si è pronunciato spesso in favore di colleghi come Emilia Clarke e Ray Fisher quando sono sorte questioni o polemiche che li riguardavano, non ha preso le parti di nessuno in quelle che coinvolgono invece la sua co-star di Aquaman e l'ex-marito (quest'ultimo estromesso dal franchise di Animali Fantastici a seguito dell'esito di uno dei processi in corso tra i due).

E mentre una buona parte del fandom si è subito mobilitata per "chiedere giustizia" con una petizione per far sostituire la Heard in Aquaman 2, il silenzio dell'interprete di Arthur Curry non è stato visto di buon grado da un'ingente fetta dei suoi follower.

Al momento, Momoa non ha commentato questi ultimi sviluppi, ma vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Aquaman 2, intanto, è ancora in programma per il 2022, e la Heard ha confermato il suo ritorno nel film.