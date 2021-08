Jason Momoa e Lenny Kravitz, i due uomini di Lisa Bonet e gli auguri sui social: "Sei come un fratello" (FOTO)

Lenny Kravitz ha scelto Instagram per inviare i suoi calorosi e commoventi auguri di buon compleanno al marito della sua ex moglie Lisa Bonet, Jason Momoa, il quale ha appena festeggiato il suo 42esimo compleanno postando a sua volta due foto sul proprio profilo.

Lenny, la cui figlia Zoë Kravitz è anche la figliastra di Momoa grazie al suo matrimonio con l'ex moglie del cantante di "Fly Away", ha pubblicato un tributo su Instagram, dedicato all'uomo che ormai considera come parte della famiglia: "Buon compleanno. Sono orgoglioso di poter dire che sei come un fratello per me. Amore. Famiglia."

"Ultimo giorno da quarantunenne. IL MIO MIGLIORE AMICO lo ha reso possibile. Eccoci qua quarantadue, è stato l'anno più pazzo della mia vita", ha scritto Momoa nella didascalia di uno scatto in cui sorride assieme a Brian Andrew Mendoza, il suo partner di produzione di oltre 10 anni. Nella foto, l'attore sfoggia una camicia nera e marrone in stile hawaiano della sua nuova collezione di Harley Davidson.

Momoa e Bonet, che si sono sposati nel 2017, hanno messo al mondo due figli: la figlia Lola Iolani, 14 anni, e il figlio Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha, alias Wolf, 11 anni. Jason Momoa, inoltre, ha appena terminato le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom: "I tempi stanno cambiando, sto invecchiando. Ho bisogno di prendermi cura di me stesso un po' più spesso."