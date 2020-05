Jason Momoa, il lancio dei tomahawk a torso nudo è mozzafiato

La star di Aquaman, Jason Momoa in versione sexy lanciatore di tomahawk senza maglietta in un video ad alta tensione? Si, grazie.

Jason Momoa ci allieta di nuovo la giornata grazie a un video in cui decide di far vedere a tutti come si lanciano i tomahawk... A petto nudo, ovviamente. E il popolo dell'internet ringrazia.

Jason Momoa still in Khal Drogo mode.



No-look ax throws with ease 😳 pic.twitter.com/yA6Ar7FBFP — Bleacher Report (@BleacherReport) May 12, 2020

Se questo mercoledì si sta dimostrando all'altezza del resto del 2020 (ci siamo capiti), non disperate, perché abbiamo un piccolo regalo per voi: non è un biglietto vincente della lotteria, ma almeno un sorriso ve lo strapperà di certo.

Si tratta del buon Jason Momoa e dei suoi video poco timidi, e in particolare uno in cui si diverte a tirare le accette tipicamente utilizzate dai Nativi Americani verso un apposito bersaglio (e se proseguite con il filmato, nei blooper, anche verso uno sfortunato capannone).

Già normalmente un simile sfoggio di abilità da parte dell'attore attirerebbe una certa dose d'attenzione, figurarsi quando decide di portare a termine il tutto senza nemmeno una canotta... Ma dopotutto, è di Aquaman che stiamo parlando.

E a proposito di Arthur Curry, il secondo capitolo di Aquaman dovrebbe debuttare nelle sale il 16 dicembre 2022, e per ora sono state smentite le voci che vorrebbero il licenziamento di Amber Heard da parte di Warner Bros.