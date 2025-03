Jason Momoa nella prima foto della serie Chief of War, in arrivo su Apple TV+

Apple TV+ ha condiviso la prima foto dell'attore Jason Momoa nella serie Chief of War, progetto ispirato a fatti realmente accaduti prodotto per Apple TV+.

La star del cinema ha già collaborato con la piattaforma di streaming in precedenza in occasione di See, uno dei primi show arrivati nel catalogo nei giorni del suo debutto in tutto il mondo.

Cosa racconterà Chief of War

La nuova serie è ambientata nelle isole Hawaii e si ispira a fatti realmente accaduti. Chief of War avrà come protagonista il guerriero Ka'iana, interpretato da Jason Momoa.

L'eroe sarà impegnato a unificare le isole prima della colonizzazione occidentale alla fine del XVIII secolo.

Lo show farà il suo debutto in streaming su Apple TV+ il 1° agosto con i primi due episodi dei nove totali, seguiti dalle nuove puntate che saranno proposte agli utenti della piattaforma ogni venerdì fino al 19 settembre.

Ecco la prima foto di Momoa nel ruolo:

La prima foto della serie

Il cast e il team della produzione

La serie è stata interpretata da un cast prevalentemente polinesiano guidato da Momoa. Il cast comprende poi Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, il nuovo arrivato Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale'o, Brandon Finn, James Udom, Mainei Kinimaka e Te Kohe Tuhaka.

Questa serie è il frutto di un progetto caro ai creatori, Momoa e Sibbett, entrambi di origini hawaiane, ed è prodotta da FIFTH SEASON e Chernin Entertainment.

Jason Momoa, che è anche produttore esecutivo, ha diretto il finale di stagione; Doug Jung è showrunner e produttore esecutivo insieme a Sibbett, Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook e Brian Mendoza. Justin Chon dirige i primi due episodi e funge da produttore esecutivo come anche Anders Engstrom, Jim Rowe, Molly Allen, Francis Lawrence e Tim Van Patten.