Jason Bateman e Jude Law star della serie Netflix Black Rabbit

Nuova serie in arrivo per Netflix, Jason Bateman e Jude Law saranno protagonisti di un misterioso show drammatico intitolato Black Rabbit il cui contenuto è top secret.

Jason Bateman e Jude Law uniranno le forze per sviluppare Black Rabbit, serie limitata di un'ora per Netflix, come anticipa Deadline. Entrambi saranno protagonisti e produttori esecutivi della serie, che vedrà Jason Bateman impegnato anche come regista. Lo show drammatico sarà prodotto dalla Aggregate Films di Bateman e Michael Costigan, dalla Riff Raff Entertainment di Jude Law e Ben Jackson, dalla Youngblood Pictures e dalla Automatik Entertainment di Zach Baylin e Kate Susman.

Zach Baylin e Kate Susman scriveranno la serie basata su un'idea originale il cui contenuto è al momento top secret. Se la serie verrà approvata, questa diventerà la nuova importante collaborazione di Jason Bateman con Netflix dopo la fine dell'acclamata Ozark.

Bateman, che ha vinto un Emmy per regia di Ozark, è stato recentemente scelto per dirigere il thriller poliziesco Dark Wire per Netflix.

Presto vedremo Jude Law nel ruolo di Capitan Uncino in Peter Pan & Wendy di David Lowery per Disney+ e in quello di Enrico VIII al fianco di Alicia Vikander nel thriller storico Firebrand. Il divo inglese è attualmente coinvolto ella produzione di Star Wars: Skeleton Crew.