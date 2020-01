Jared Leto: su Tinder avrebbe una foto sexy e molto successo

Jared Leto su Tinder con una foto sexy da restare senza fiato. Ve piacerebbe. Non sappiamo se il divo sia effettivamente sulla app di dating più gettonata dai single (e non) magari con un'identità fittizia, ma ha voluto partecipare anche lui al Dolly Parton Challenge, mostrando quattro diversi aspetti di sè.

Il #DollyPartonChallenge, partito appunto dalla cantante e attrice Dolly Parton, è una catena ironica attraverso la quale gli utenti dei social sono chiamati ad interpretare sé stessi con foto profilo in stile Linkedin, stile Facebook, stile Instagram e, appunto, stile Tinder (o Grindr, per la comunità gay, a seconda delle proprie preferenze). Ovviamente si dà molto spazio all'ironia.

Jared Leto si vede così: su Linkedin, modestia a parte, con l'Oscar in mano (quello conquistato per Dallas Buyers Club, la possibile foto profilo di Facebook invece ce lo mostra più coccolone, sorridente e con dei cuccioli di cane. La foto di Instagram invece svela l'altra passione artistica di Jared, quella per la musica: foto in bianco e nero, sexy quanto basta, con chitarra. E infine, a completare il quadretto c'è la foto di Tinder, che lo mostra a torso nudo (peccato per quella scritta che copre gli addominali.)

Mentre sui social dà spazio alle sue personalità, sul set Jared Leto ha intrapreso un'altra trasformazione importante, quella del protagonista di Morbius, il vampiro vivente del cinecomic di cui è stato diffuso il trailer qualche giorno fa. Un nuovo personaggio che arriva dopo le delusioni legate a Joker e a Suicide Squad.

