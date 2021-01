Jared Leto star di Adrift, nuovo film diretto da Darren Aronofsky

Jared Leto e Darren Aronofsky collaboreranno per realizzare il film Adrift, dopo aver già lavorato insieme in passato in occasione del cult Requiem for a Dream.

Il progetto sarà inoltre prodotto da Jason Blum e sembra avere sfumature horror.

Jared Leto al Festival del FIlm di Roma 2013 con Dallas Buyers Club

Adrift, che avrà come star l'attore premio Oscar Jared Leto, si basa su un racconto scritto da Koji Suzuki, che ha già firmato The Ring e Dark Water.

Gli eventi sono ambientati in mare aperto, dove un peschereccio scopre uno yacht abbandonato che ha inviato una richiesta di aiuto. Un mozzo solitario accetta di rimanere da solo a bordo dell'imbarcazione per controllare lo yacht mentre viene trascinato verso il porto, ma presto scoprirà perché il resto dell'equipaggio l'aveva chiamata "Nave Fantasma".

Darren Aronofsky sarà co-autore della sceneggiatura in collaborazione con Luke Dawson.

Jared Leto ed Emma Ludbrook hanno acquistato i diritti della storia circa un decennio fa, proponendola poi a Jason Blum e al regista.

L'attore è recentemente tornato sul set per realizzare delle sequenze aggiuntive di Zack Snyder's Justice League, il progetto in arrivo su HBO Max che arriverà in streaming nel 2021 e in cui sarà nuovamente il Joker.