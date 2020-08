Jared Leto si trasforma nel Joker, l'incredibile video dal set di Suicide Squad

La trasformazione di Jared Leto nel Joker in un video girato dietro le quinte di Suicide Squad: dai capelli al trucco, l'attore diventa irriconoscibile.

Piaccia o no, il Joker di Jared Leto in Suicide Squad ha lasciato il segno e resta forse la trasformazione più drastica tra quelle intraprese dall'attore premio Oscar sul grande schermo. Una trasformazione che possiamo vedere in un video girato dietro le quinte del film. Seduto davanti allo specchio, Jared Leto si trasforma fino a diventare irriconoscibile.

Il video che potete vedere qui sopra, mostra tutti i passaggi, dal taglio della famosa criniera di Jared fino ai dettagli sul look, le armi ingioiellate, i denti e i tatuaggi, passaggi che vengono spiegati nel dettaglio da chi ha contribuito alla creazione del personaggio.

Complice l'imminente uscita del nuovo gioco Suicide Squad Rocksteady, la rivelazione del logo ufficiale del secondo film e il grande interesse per 'Ayer Cut', si è infatti riacceso prepotente l'interesse per questo Joker così drammatico e feroce.

Il montaggio rivisto dal regista dell'originale Suicide Squad del 2016 conterrà quasi certamente un sacco di filmati inediti che sono stati tagliati, rimanendo tristi e dimenticati sul pavimento della sala di montaggio.

Recentemente il regista David Ayer ha confermato la teoria dei fans in merito ad alcune misteriose donne in rosso che appaiono sullo sfondo in alcuni flashback del Joker, che sarebbero delle surrogate della sua Harley Quinn.

Questa tematica potrebbe venire approfondita nella Director's Cut di Ayer, insieme agli spunti derivanti da molte altre scene tagliate, come quella in cui Joker spinge la sua amata Harley fuori dall'elicottero.