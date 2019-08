Jared Leto sarà un serial killer in The Little Things?

Il premio Oscar Jared Leto sembra stia per accettare il ruolo di un serial killer nel thriller intitolato The Little Things.

Jared Leto sembra stia per accettare il ruolo di un serial killer in The Little Things, film in cui avrebbe la parte del protagonista.

L'atteso progetto sarà diretto da John Lee Hancock, impegnato anche come sceneggiatore e produttore.

Il thriller The Little Things ha già nel suo cast Denzel Washington e Rami Malek e Jared Leto sta concludendo le trattative con la Warner Bros. per recitare accanto agli altri due premi Oscar.

La storia del film ha come protagonista un vice sceriffo chiamato Deke (Washington), che lavora a Kern County in California, che unisce le forze con Baxter (Malek), un detective, per dare la caccia a un serial killer. Deke ha un istinto per le "piccole cose" che si dimostra sempre incredibilmente accurato, ma il fatto che sia disposto ad aggirare le regole mette in crisi Baxter. Il vice sceriffo, inoltre, deve fare i conti con un segreto del suo passato.

Jared Leto ha già collaborato con la Warner Bros. in occasione di Blade Runner 2049, Suicide Squad e Morbius.

John Lee Hancock, recentemente, ha invece firmato per Netflix The Highwaymen, con protagonisti Woody Harrelson e Kevin Costner.