Jared Leto protagonista e produttore di un film sulla storia di Lawrence Gray, accusato di numerosi furti

Jared Leto sarà il protagonista e il produttore di un nuovo film dedicato alla storia del Dottor Lawrence Gray, un professore che è diventato poi un ladro acrobata.

Il progetto sarà un adattamento dell'articolo The Talented Dr. Gray scritto da Steve Kroft e Howard L. Rosenberg nel 2022.

La storia di Lawrence Gray

La sceneggiatura del film biografico è firmata da Andy Bellin (Lovelace).

Gray era un professore di scienze che aveva insegnato alla John Cabot University ed è stato accusato di aver ideato una rapina molto sofisticata per impossessarsi di alcuni gioielli e opere d'arte di grande valore.

Lawrence era conosciuto per avere dei modi impeccabili e molti legami nell'alta società e avrebbe compiuto furti per un totale di oltre 1 milione di dollari in varie case situate in cinque diversi stati americani.

Leto avrà il ruolo di Gray

Tra le sue vittime c'erano conoscenze strette durante vari eventi sociali, come matrimoni e raccolte fondi, sfruttando inoltre il legame con la sua amante Jacqueline Quillen, protagonista dell'alta società a Washington, che era la nipote di un famoso esperto in investimenti e fisico, Alfred Lee Loomis.

Gray avrebbe derubato anche la donna e nel 2020 il figlio di Quillen, Parker, lo ha accusato di aver compiuti vari furti. Jacqueline è morta alcuni mesi dopo e la causa è stata chiusa con un accordo rimasto privato. Gray sostiene di essere innocente e di essere stato perseguitato dalla famiglia di Quillen perché disapprovavano la loro relazione.

Cosa racconterà il film

Il film dovrebbe compiere dei cambiamenti importanti alla storia che dovrebbe quindi svolgersi a Londra, tra nobili ed esponenti politici.

Jared Leto, oltre a essere protagonista, sarà un produttore del lungometraggio insieme a Emma Ludbrook, tramite la loro casa di produzione Paradox, in collaborazione con Scoop Productions.

Leto ha recentemente recitato in Tron: Ares, film prodotto da Disney che arriverà prossimamente sul grande schermo. Nel cast del terzo capitolo della saga sci-fi ci sono anche Gillian Anderson, Jeff Bridges ed Evan Peters. Tra i suoi progetti precedenti, invece, c'è la miniserie WeCrashed, prodotta per Apple TV+, in cui ha interpretato la parte di Adam Neumann, co-fondatore di WeWork.

