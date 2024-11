Jared Leto, John Mulaney e Lupita Nyong'o protagonisti del film sulla guerra fredda Lunik Heist

Jared Leto, John Mulaney e Lupita Nyong'o saranno i protagonisti di Lunik Heist della Searchlight Pictures, una rapina dell'era della Guerra Fredda basata su una storia vera. Il film è scritto e diretto dal candidato all'Oscar Kemp Powers, co-regista di Spider-Man: Across the Spider-Verse e sceneggiatore di Una notte a Miami.

Lunik Heist segue il complotto del governo americano per rubare una navicella spaziale sovietica durante una spedizione del 1959 a Città del Messico ed è basato su un articolo di Jeff Maysh pubblicato su MIT Technology Review.

"Siamo entusiasti di riunire una squadra così eccezionale", ha dichiarato Matthew Greenfield, presidente della Searchlight Pictures. "Con gli straordinari talenti di Jared, Lupita e John, guidati dal visionario Kemp, Lunik Heist è una corsa selvaggia e sulle montagne russe, piena di sotterfugi e di improbabili eroi".

I progetti degli attori coinvolti

Leto ed Emma Ludbrook producono con il loro marchio Paradox, insieme a Mark Johnson per Gran Via Productions. Maysh è produttore esecutivo. Leto ha vinto un Oscar per la sua interpretazione in Dallas Buyers Club. Tra i suoi film ricordiamo Blade Runner 2049, "Requiem for a Dream" e House of Gucci. Prossimamente sarà protagonista di Tron: Ares.

Mulaney è uno scrittore, comico e attore vincitore di un Emmy Award. Recentemente ha creato e condotto John Mulaney Presents: Everybody's in LA, una serie di sei serate di commedia dal vivo che tornerà l'anno prossimo. Alla fine dell'anno sarà a Broadway in All In: Comedy About Love. Tra gli altri crediti figurano The Bear, Spider-Man: Into the Spider-Verse e lo spettacolo teatrale Oh, Hello On Broadway.

Nyong'o ha vinto un Oscar per la sua interpretazione in 12 anni schiavo. Tra gli altri suoi film ricordiamo Il robot selvaggio, Black Panther e Us. Ha debuttato a Broadway in Eclipsed e sarà presente nella produzione del Public Theater di La dodicesima notte.