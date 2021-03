Jared Leto in Italia per le riprese di House of Gucci: "Ciao" da Roma (FOTO)

Jared Leto è arrivato a Roma per le riprese di House of Gucci e ha condiviso una foto scattata nella capitale per la gioia dei fan.

L'attore premio Oscar ha posato sulla scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna, accompagnando lo scatto con un semplice "Ciao".

Jared Leto, parlando del suo impegno nel film di Ridley Scott intitolato House of Gucci, aveva dichiarato a Variety nel mese di febbraio: "Non abbiamo ancora iniziato a girare, quindi siamo ancora nella fase della preparazione. Penso che inizieremo tra circa 40 giorni in Italia, sarà eccitante e interessante. Ridley Scott è uno dei miei registi preferiti e Al Pacino interpreta mio padre. Sarà un altro film divertente da girare".

Il lungometraggio sarà basato sul libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, e racconterà la storia di Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci che è stata accusata di aver organizzato l'omicidio del marito, avvenuto fuori dal suo ufficio nel 1995. La donna, interpretata da Lady Gaga, è stata rilasciata nel 2016, dopo aver trascorso 18 anni in prigione. Gucci, che aveva due figlie nate dal matrimonio con la Reggiani, lasciò sua moglie per un'altra donna. Reggiani, che i media soprannominarono "Vedova Nera", subì un intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al cervello, situazione che fu indicata dai membri della sua famiglia come la causa delle sue azioni criminali.