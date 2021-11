Jared Leto: “Ho girato per le strade di Roma truccato da Paolo Gucci”

Jared Leto ha recentemente raccontato di aver girato indisturbato per le strade di Roma grazie al trucco prostetico che gli ha permesso di trasformarsi in Paolo Gucci.

Jared Leto, recentemente intervistato da Screen Rant, ha parlato di House of Gucci e degli effetti che la trasformazione richiesta per interpretare il ruolo di Paolo Gucci hanno avuto sulla sua vita personale: "Sono andato in giro indisturbato per le strade di Roma e di Milano".

Alla domanda del giornalista: "Sei una persona molto riconoscibile fuori dal set, sei mai andato in giro truccato da Paolo?", Leto ha immediatamente riposto: "In realtà lo facevo ogni giorno, mi facevano i capelli e il trucco nel mio appartamento a Roma. Mentre a Milano il trucco veniva effettuato in hotel. Una volta terminata la sessione uscivo dall'hotel o dall'appartamento e mi recavo indisturbato a lavoro, è stato fantastico."

"Sicuramente mi ha aiutato a catapultarmi in un posto nuovo e ad innamorarmi del personaggio. Paolo è un sognatore. Adoro la sua fisicità, il suo senso dell'umorismo. Per me è stato come un sogno che è diventato realtà. Quelli che vedono il film non mi riconoscono e questo è un grande complimento. Alcune persone l'hanno visto e mi hanno detto: 'Ok, beh, pensavo che ci fossi anche tu nel cast? Dove sei?'". Ha concluso Jared Leto.

Il nuovo film di Ridley Scott, House of Gucci, debutterà nelle sale il 24 novembre: la pellicola narra la storia dell'omicidio di Maurizio Gucci (Adam Driver) da parte di sua moglie Patrizia Reggiani (Lady Gaga). Il film presenta un cast stellare che comprende Al Pacino, Jared Leto e Jeremy Irons.