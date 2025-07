Sherlock Holmes 3, Jared Harris spazientito: "Vorrei che la gente smettesse di chiedermelo"

In una recente intervista, Jared Harris è tornato a parlare del possibile Sherlock Holmes 3, a distanza di quattordici anni dall'uscita del secondo capitolo del franchise di Guy Ritchie.

L'attore britannico, interprete del professor James Moriarty nel film Sherlock Holmes - Gioco di ombre, ha confessato di non avere alcuna notizia o novità sull'argomento.

Jared Harris non vuole più ricevere domande su Sherlock Holmes 3

"Continuo a cancellare il progetto da IMDb e qualcuno continua a rimettercelo" scherza Harris "Non ne ho idea, nessuno mi ha detto nulla. E davvero, vorrei che la gente smettesse di chiedermelo... Dovrebbe esserci ma nessuno mi ha detto niente".

Jared Harris in una scena di Sherlock Holmes - Gioco di ombre

Jared Harris ribadisce:"Non ne ho la minima idea". È chiaro che se un progetto di Sherlock Holmes 3 fosse davvero in cantiere l'attore di Chernobyl l'avrebbe saputo quindi, al momento, è difficile ipotizzare un film in lavorazione.

L'interpretazione del professor Moriarty in Sherlock Holmes

Candidato ai Golden Globe grazie alla sua performance, Jared Harris ha interpretato il ruolo del malvagio professor Moriarty in Sherlock Holmes: Gioco di ombre nel 2011.

Nel film, Harris interpreta la nemesi del personaggio di Robert Downey Jr., in uno scontro epico che aumenta sempre di più l'intensità verso la fine del film. Nel cast anche Jude Law nel ruolo del dottor Watson e Rachel McAdams.

Robert Downey Jr. e Jared Harris in Sherlock Holmes - Gioco di ombre

Proprio in quel periodo, Robert Downey Jr. iniziava il suo proficuo percorso nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Tony Stark/Iron Man. Oltre ad essere noto per il ruolo di James Moriarty, Jared Harris ha partecipato a diverse serie tv di grande successo come Fringe, The Crown, The Terror e Chernobyl, miniserie sul disastro della centrale nucleare negli anni '80.