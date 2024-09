Harry Potter, figlio dell'originale Albus Silente contro la serie: "Che bisogno c'è? I film erano fantastici"

Jared Harris, figlio dell'interprete originale di Albus Silente nella saga di Harry Potter, Richard Harris, non ha nessun interesse a interpretare il leggendario mago di Harry Potter nella preannunciata serie reboot per HBO. L'attore di Mad Men e Chernobyl ha ammesso di non capire il senso dell'operazione visto che i film della saga sono bellissimi.

"Perché farlo? Non capisco", ha dichiarato l'attore a Variety. "I film erano fantastici: lasciateli stare."

Jared Harris non è interessato ad assumere il ruolo iconico del genitore anche se ammette che "molta narrazione" è stata lasciata fuori dalla saga cinematografica originale per ragioni di spazio e ora potrà essere integrata nella serie grazie alla maggiore durata. Secondo quanto anticipato, ogni stagione della serie coprirà uno dei romanzi di J.K. Rowling. Francesca Gardiner, che ha prodotto Succession, Queste oscure materie e Killing Eve, fungerà da showrunner della nuova serie su Harry Potter. Il collega Mark Mylod fungerà da produttore esecutivo e dirigerà più episodi.

Il mito di Albus Silente

Richard Harris in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

Richard Harris ha interpretato Albus Silente in Harry Potter e la pietra filosofale del 2001 per poi riprendere il ruolo in Harry Potter e la camera dei segreti del 2002, che è stato il suo ultimo ruolo. L'attore è morto nell'ottobre 2022 all'età di 72 anni. Michael Gambon ha preso il suo posto per il resto del franchise.

Il figlio Jared Harris si è detto non interessato a seguire le orme paterne, ma al suo posto si è candidato Gary Oldman che nei prossimi anni potrebbe essere pronto a ricoprire il ruolo di Silente nello show in arrivo su HBO e Max nel 2026.