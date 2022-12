Jane Fonda fa progressi: "il cancro è in remissione e posso interrompere la chemio"

Il cancro di Jane Fonda è in remissione; lo ha affermato lei stessa con un post sui suoi social media, rassicurando i fan e le persone care.

A settembre Jane Fonda aveva lasciato i suoi fan sbigottiti rivelando di avere un cancro. Giovedì, però, un nuovo post sul suo profilo Instagram personale ha ridato la speranza ad amici, familiari e fan da tutto il mondo. Dal messaggio condiviso online, infatti, sembra che la situazione sia in fase di miglioramento.

Il cancro di Jane Fonda è in remissione. L'annuncio è arrivato direttamente dai social della celebre attrice. Il linfoma non Hodgkin diagnosticatole il 2 settembre di quest'anno sta rispondendo bene alla chemioterapia cui si è sottoposta negli ultimi mesi.

"IL MIGLIOR REGALO DI COMPLEANNO DI SEMPRE!!!" ha scritto nel post l'attrice premio Oscar, "La scorsa settimana il mio oncologo mi ha detto che il cancro è in remissione e posso interrompere la chemio. Mi sento così benedetta, così fortunata. Ringrazio tutti voi che avete pregato e inviato buoni pensieri per me".

Nel raccontare la lieta notizia Jane Fonda ha anche spiegato quanto sia stato duro il percorso con la chemio, e quanto fortemente ha influito sul suo corpo. Tutto questo, comunque, non è riuscito a fermare gli impegni con l'attivismo, vedendola comparire il 2 dicembre a Washington DC, al primo raduno dal vivo per Fire Drill Fridays, un progetto che Fonda ha concepito nel 2019 con Greenpeace USA, di cui va molto fiera.