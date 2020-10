Jane Fonda sul Coronavirus: "È il dono di Dio alla sinistra"

Jane Fonda ha affermato che il Coronavirus in realtà è un dono per la sinistra statunitense, perché potrebbe aiutare Joe Biden a sconfiggere Donald Trump.

L'attrice Jane Fonda ha parlato del Coronavirus come un vero e proprio dono di Dio per la sinistra statunitense, perché la pandemia, secondo lei, potrebbe aver aperto gli occhi al popolo americano su chi è veramente Donald Trump, favorendo così la vittoria di Joe Biden alle prossime elezioni.

La star Jane Fonda, dichiaratamente di estrema sinistra, è impegnata nella campagna a favore del candidato democratico Joe Biden e ha detto, in un video pubblicato dal Washington Free Beacon, che le prossime elezioni sono un crocevia per la nazione: "Siamo persone che possono aiutare a determinare in che direzione deve andare l'umanità. Che grande regalo, che straordinaria opportunità, siamo così fortunati, dobbiamo solo usare questa possibilità con ogni grammo di intelligenza e coraggio e con i mezzi che abbiamo. Penso che il COVID sia il dono di Dio per la sinistra. È una cosa terribile da dire. Penso che sia stata una cosa molto difficile da sopportare, ma ha strappato via il cerotto su chi è [Trump] e su cosa rappresenta e cosa viene fatto alla classe media e alle persone che lavorano in questo paese"

Secondo Jane Fonda, dunque, la pandemia di Coronavirus ha permesso di fare luce sul vero atteggiamento del Presidente Donald Trump nei confronti della classe lavoratrice, soprattutto nel periodo di lockdown dove l'economia del Paese è crollata a picco. Jane Fonda è da tempo fermamente contraria alla presidenza donald Trump, in precedenza aveva dichiarato a Interview Magazine che la sua progressione al potere ha dimostrato che il razzismo è ancora molto diffuso negli Stati Uniti.

Ricordiamo che la pandemia di Coronavirus in corso ha ucciso oltre 200.000 americani e oltre un milione di persone in tutto il mondo, paralizzando l'economia americana e schiacciando molte piccole imprese in tutta la nazione.