Jane Campion chiede scusa a Serena e Venus Williams: "Commento sconsiderato"

Jane Campion aveva fatto storcere il naso a molti con il suo commento nei confronti di Serena e Venus Williams durante gli ultimi Critics Choice Awards, e adesso la regista si è scusata con le due atlete per aver "parlato senza pensare".

Aveva lasciato l'amaro in bocca a diverse persone l'uscita della Campion durante il suo discorso d'accettazione ai Critics Choice Awards, quando ha chiamato in causa le celebri tenniste Serena e Venus Williams - nonché figlie del leggendario coach Oscar Williams, interpretato da Will Smith in King Richard - dicendo loro di non essersi dovute scontrare contro degli uomini nel corso della loro carriera, come invece deve quotidianamente fare lei nel mondo del cinema.

E adesso la regista de Il Potere del Cane è tornata sulla questione offrendo le sue scuse alle atlete, come dichiarato ai microfoni di EW!

"Ho commentato senza pensare quando ho fatto un paragone tra ciò che faccio io in campo cinematografico e ciò che hanno ottenuto Serena e Venus Williams nella loro carriera" ha affermato Campion "La mia intenzione non era quella di togliere nulla a queste due leggendarie donne di colore e grandissime atlete".

"Il fatto è che le sorelle Williams si sono invece scontrate con degli uomini, sia sul campo che al di fuori di esso, e hanno entrambe alzato l'asticella e aperto le porte alle altre donne nel mondo, che ora sono più consapevoli di ciò che possono fare anche grazie a loro" ha poi continuato "L'ultima cosa che avrei voluto è minimizzare quanto ottenuto da queste incredibili donne. Amo Serena e Venus. Le loro imprese sono titaniche e fonte d'ispirazione. Serena e Venus, mi scuso, e vi celebro in tutto il vostro splendore".