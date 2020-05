Jamie Lee Curtis star e regista del film tv "How We Sleep at Night"

La star Jamie Lee Curtis porterà sugli schermi di Lifetime il film How We Sleep at Night, ispirato alla storia vera di Sara Cunningham.

Jamie Lee Curtis sarà la protagonista, regista e produttrice di un film prodotto per Lifetime ispirato a una storia vera.

Il progetto è tratto da un'autobiografia di cui l'attrice ha ottenuto i diritti un anno fa.

Il lungometraggio che verrà realizzato per il piccolo schermo si intitolerà How We Sleep at Night: The Sara Cunningham Story e racconterà la storia di una madre, interpretata da Jamie Lee Curtis, che deve affrontare la rivelazione che suo figlio è gay.

La sceneggiatura sarà scritta da Sally Robinson e il progetto sarà distribuito da Sony Pictures Television.

A+E Networks ha inoltre annunciato la produzione di un film natalizio A Betty White Christmas che, come suggerisce il titolo, avrà come protagonista la star di Golden Girls.

Lifetime ha inoltre aggiunto che tra i prossimi titoli che verranno prodotti ci saranno Merry Liddle Christmas Wedding, sequel del film con Kelly Rowland, mentre Melissa Joan Hart sarà la regista di Feliz NaviDad con protagonista Mario Lopez nel ruolo di un padre single la cui figlia cerca di aiutarlo a ritrovare il suo spirito delle feste.

L'emittente ha ifine confermato che realizzerà un nuovo film ispirato alla storia di Harry & Meghan intitolato, per ora, Escaping the Palace.