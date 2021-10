Jamie Lee Curtis spiega perché ha girato per anni "spot di yogurt che ti fanno fare cacca"

Jamie Lee Curtis ha recentemente spiegato il motivo per cui ha passato sette anni della sua vita a girare una lunga serie di spot televisivi per il celebre marchio di yogurt che ti aiuta a mantenere il tuo intestino regolare: Activia.

Durante il nuovo episodio di The Kingcast, il co-conduttore Scott Wampler ha chiesto all'attrice 62enne se si fosse mai seduta a pensare ai personaggi iconici che incarnato sul grande schermo. Jamie ha quindi spiegato che anche se era grata per tutti i progetti a cui aveva preso parte nel corso degli anni, ogni film la portava lontana dalla sua famiglia per mesi mettendola a dura prova.

"A proposito, e lo dico per essere sicura che tutti i tuoi ascoltatori capiscano, è il motivo per cui ho venduto lo yogurt che ti fa fare la cacca per sette anni", ha scherzato l'attrice, riferendosi al suo periodo come portavoce di Activia. "Ho girato tutte quelle pubblicità... proprio per limitare le distanze con la mia famiglia. Mi hanno permesso di guadagnare soldi e rimanere casa."

Jamie Lee Curtis ha parlato della sua collaborazione con Activia anche durante il tour promozionale di "Halloween", nel 2018, dicendo che il film le aveva dato la possibilità di sentirsi di nuovo un'attrice: "Ho venduto yogurt che ti fa andare in bagno per 7 anni, è stato davvero bello poter tornare a fare qualcosa che abbia una certa profondità. È stato fantastico."