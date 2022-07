Jamie Lee Curtis sul Marvel Cinematic Universe: "Ho paura di recitare in un film sui supereroi"

Jamie Lee Curtis, protagonista del recente Everything Everywhere All at Once, ha dichiarato di aver paura di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe e, attraverso Instagram, ha affermato che il suo nuovo film "supera qualsiasi pellicola che Marvel abbia mai realizzato".

Il Marvel Cinematic Universe si è inserito nell'immaginario del mondo 14 anni fa e col passare del tempo ci sono stati molti nomi importanti del mondo del cinema che hanno deciso di unirsi all'universo dei supereroi: Jeff Bridges, Glenn Close e persino Robert Redford hanno tutti avuto ruoli nel MCU. Alcuni attori veterani sono attratti da Marvel per le storie che racconta, altri accettano dei ruoli per compiacere i loro figli o nipoti e molti, probabilmente, sono attratti dal denaro e dalla fama.

Parlando con la rivista People, l'attrice ha esplicitamente detto di non avere nessun problema con i Marvel Studios: "Non ho nulla contro la Marvel come entità. Ho visto molti film Marvel. Quello di cui stavo parlando è che Everything Everywhere All at Once era un piccolo film che ha raccontato una storia legata al multiverso toccando da vicino le persone."

"Ho paura di fare un film Marvel, temo che se decidessi di farlo mi verrebbero attaccati addosso mille puntini neri e mi farebbero recitare da sola in un magazzino da qualche parte. Everything Everywhere All at Once è stata l'esperienza assolutamente più inaspettata e deliziosa della mia carriera, solo perché le aspettative erano basse ed io ero libera di lavorare e di divertirmi. E non c'era la CGI di mezzo", ha concluso Jamie Lee Curtis.