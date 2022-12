Jamie Lee Curtis prevede un futuro da autrice comica per Greta Thunberg dopo le sue riposte ad Andrew Tate

Greta Thunberg ha affrontato via social Andrew Tate, contribuendo al suo arresto in Romania, e Jamie Lee Curtis sembra aver apprezzato le risposte taglienti della giovane attivista.

L'attivista Greta Thunberg è, nelle ultime ore, al centro delle notizie di cronaca per aver contribuito, con le sue interazioni via social, all'arresto di Andrew Tate. Jamie Lee Curtis, assistendo a quanto accaduto, ha ora ipotizzato che in futuro la giovane potrebbe avere una carriera come autrice comica.

Le autorità sono state in grado di individuare la casa in cui Andrew Tate si trovava a Bucarest, in Romania, grazie a dei cartoni della pizza apparsi in un video in cui l'uomo rispondeva a un commento di Greta Thunberg.

L'attivista, da sempre impegnata nelle lotte ambientali, ha quindi risposto in modo ironico alla situazione scrivendo online: "Questo è quello che accade quando non ricicli i tuoi contenitori della pizza".

Jamie Lee Curtis ha letto il tweet e ha reagito scrivendo: "Forse c'è un team di qualche show di seconda serata che è alla ricerca di una nuova autrice comica. Greta Thunberg per l'ambiente e vincitrice!".

La ragazza svedese ha iniziato a parlare di cambiamenti climatici fin da quando aveva otto anni, ideando e sostenendo manifestazioni, aumentando la consapevolezza sugli argomenti con discorsi e libri, e interagendo con i leader mondiali per chiedere vengano prese delle misure efficaci per rimediare ai danni inflitti al nostro pianeta. Andrew Tate, diventato una celebrità del web dopo una carriera come kickboxer, è da tempo al centro delle critiche per i suoi commenti misogini e accuse di violenza e molestie.