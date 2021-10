Jamie Lee Curtis contro la chirurgia plastica: "Una volta che incasini la tua faccia, non puoi riaverla"

Jamie Lee Curtis ha messo in guardia dai pericoli della chirurgia plastica spiegando che una volta intrapresa quella strada è impossibile tornare indietro. L'attrice ha parlato di un'esperienza personale che, andata storta, l'ha costretta ad anni di dipendenza.

Venezia 2021: Jamie Lee Curtis ritira il Leone d'Oro alla carriera

"Ho provato la chirurgia plastica e non ha funzionato. Mi ha reso dipendente dal Vicodin. Adesso sono sobria da 22 anni" ha dichiarato l'attrice 62enne a Fast Company.

Jamie Lee Curtis aveva raccontato in dettaglio il suo percorso verso la sobrietà a Variety per il numero del 2019 "Recovery Issue", dove ha rivelato di aver lottato per anni con la dipendenza da farmaci e alcool. La dipendenza più dura da combattere p stata quella decennale con il Vicodin, dipendenza nata per l'appunto da un intervento chirurgico a cui l'attrice si era sentita in dovere di sottoporsi dopo che un cameraman aveva commentato i suoi occhi gonfi sul set.

"Ho sempre avuto gli occhi gonfi. Se vedete le mie foto da bambina, sembrava sempre che non avessi dormito. Sono sempre stata così, e stavamo girando una scena in un'aula di tribunale con quel tipo di altezza, una brutta luce fluorescente, e l'operatore di macchina ha detto 'Non sto girando oggi. I suoi occhi sono troppo gonfi'. Ero così mortificata e imbarazzata e mi vergognavo così tanto che dopo quel film che sono andata a fare un intervento di chirurgia plastica di routine per rimuovere il gonfiore. Mi hanno dato il Vicodin come antidolorifico per qualcosa che non era veramente doloroso."

Halloween: Jamie Lee Curtis sul set col regista David Gordon Green

Parlando a Fast Company, Jamie Lee Curtis ha espresso la sua opinione spassionata sulla chirurgia estetica:

"L'attuale tendenza di filler e procedure, e questa ossessione per il filtraggio, e le cose che facciamo per aggiustare il nostro aspetto su Zoom stanno spazzando via generazioni di bellezza. Una volta che incasini in disordine la tua faccia, non puoi riaverla indietro."

Halloween Kills, Jamie Lee Curtis sottolinea il legame tra film e realtà: " Il male sta vincendo"

La diva ha anche puntato il dito contro l'impatto che i social media hanno, spingendo le persone a decidere di modificare il proprio aspetto a causa della pressione:

"Uso i social media per promuovere e amplificare le cose a cui tengo. Punto. Il resto è un male. Non ho mai letto un commento. È anche molto pericoloso. È come dare una motosega a un bambino. Semplicemente non conosciamo l'effetto mentale, spirituale e fisico su una generazione di giovani che sono in agonia a causa dei social media, a causa dei confronti agli altri. Tutti noi che siamo abbastanza grandi sappiamo che è tutta una bugia. È un vero pericolo per i giovani".

A partire dal 21 Ottobre 2021 ritroveremo Jamie Lee Curtis intenta a combattere il killer Michael Myers in Halloween Kills, secondo capitolo della trilogia reboot horror targata Blumhouse.