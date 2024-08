Jamie Lee Curtis chiede scusa per il commento sarcastico sull'MCU: "Dichiarazioni stupide, migliorerò"

Jamie Lee Curtis si è scusata pubblicamente per il commento sarcastico nei confronti della Marvel al San Diego Comic-Con. L'attrice si è rivolta direttamente a Kevin Feige, boss Marvel per l'ultima frecciata nei confronti del franchise.

Nel corso dell'appuntamento per il tour del film Borderlands, insieme al resto del cast, Curtis si è lasciata andare a commenti non proprio felici nei confronti della saga che aveva già criticato all'epoca di Everything Everywhere All At Once.

Le scuse

"Le mie dichiarazioni sulla Marvel erano stupide e farò meglio" ha scritto Curtis in un post su X. L'attrice ha dedicato ha affermato di aver contattato Kevin Feige e ha promesso di non partecipare più a polemiche su internet né ad articoli clickbait.

Jamie Lee Curtis in una scena di Cena con delitto - Knives Out

Le scuse di Jamie Lee Curtis nascono dal video di MTV in cui, alla domanda che gli è stata posta su quale fosse il suo pensiero in merito alla condizione attuale del Marvel Cinematic Universe ha risposto:"Male". Non è la prima volta che l'attrice attacca l'MCU.

In occasione dell'uscita di Everything Everywhere All At Once, che le regalò l'Oscar alla miglior attrice non protagonista, Jamie Lee Curtis paragonò i budget dei film MCU con quelli del film di Daniel Kwan e Daniel Scheinert.

Prossimamente vedremo Jamie Lee Curtis nell'action sci-fi Borderlands, basato sulla popolare serie di videogiochi, diretto da Eli Roth e interpretato anche da Cate Blanchett, Kevin Hart, Ariana Greenblatt, Edgar Ramirez e Florian Munteanu.

Jamie Lee Curtis è famosa in tutto il mondo per aver interpretato Laurie Strode nella saga horror Halloween e per aver partecipato a diverse commedie dagli anni '80 in poi come Una poltrona per due, Un pesce di nome Wanda, Quel pazzo venerdì e nella serie tv NCIS - Unità anticrimine al fianco di Mark Harmon, con il quale aveva già recitato proprio nel franchise con Lindsay Lohan.