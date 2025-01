Jamie Lee Curtis, che schianto: a 66 anni ricrea la scena dell'aerobica di un cult anni '80 con John Travolta

Jamie Lee Curtis ha ricreato la celebre scena di aerobica contenuta nel film Perfect del 1985, che la vedeva recitare con John Travolta.

L'iconico momento cinematografico la vedeva interpretare Jessie, un'istruttrice di fitness che si lega al reporter di Los Angeles Adam, interpretato da Travolta, quando questi si mette a scrivere un articolo sulla cultura della palestra.

Il film, scritto e diretto da James Bridges, divenne famoso per le sue scene di aerobica ad alto tasso di energia, che catturavano la mania del fitness degli anni '80.

La Curtis è apparsa al Tonight Show con Jimmy Fallon per ricreare l'iconica scena del suo personaggio, con tanto di movimenti esagerati e decisamente sexy. La sequenza ha preso una nuova deriva umoristica con l'aggiunta di gag comiche, come la consegna di una pizza, un intervento chirurgico e il versamento di una torre di champagne. Fallon ha preso il posto di Travolta in questa rivisitazione, rendendo la parodia ancora più ridicola.

Jamie Lee Curtis conferma di non aver indossato una protesi nel suo nuovo film: "È il mio corpo"

La riproposizione di questa scena da parte della Curtis dimostra la sua capacità di confrontarsi con il suo lavoro passato in modo divertente e autoironico. Sebbene il film sia spesso ricordato proprio per la mania dell'aerobica, l'interpretazione scherzosa della Curtis della vivace scena dimostra quanto fosse a suo agio con il ruolo.

Perfect non è stato un film determinante per la sua carriera, ma è stato un passaggio divertente della sua filmografia complessiva. L'approccio umoristico della star dimostra una consapevolezza non comune, dimostrando che la Curtis è in grado di rivisitare e apprezzare le interpretazioni del passato senza prendersi troppo sul serio. L'attrice ha conquistato il suo primo Premio Oscar nel 2023 per Everything Everywhere All at Once.