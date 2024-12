Jamie Foxx: la verità sulla misteriosa emergenza medica nello show da oggi su Netflix

Nel suo nuovo speciale disponibile da dicembre su Netflix, Jamie Foxx ha raccontato che cosa gli è accaduto lo scorso anno quando è stato ricoverato per una misteriosa emergenza medica. Nello show intitolato Jamie Foxx: What Had Happened Was...

L'emergenza si è verificata quando l'attore si trovava ad Atlanta, in Georgia, e dovette trascorrere settimane in ospedale e in una struttura di riabilitazione fisica. Intorno alla questione, Foxx è stato sempre molto vago ma nel suo nuovo show ha deciso di affrontare l'argomento.

Pronto intervento

"L'11 aprile avevo un forte mal di testa e chiesi al mio amico un'aspirina. Ho capito subito che, in un'emergenza medica, i tuoi amici non sanno che ca**o fare. Prima che potessi prendere l'aspirina sono svenuto. Non ricordo nulla dei successivi venti giorni" ha spiegato Foxx.

Dopo un'iniezione di cortisone, Foxx venne rimandato a casa ma sua sorella Deidra Dixon comprese che qualcosa non andava e lo portò al Piedmont Hospital. In quel momento, dissero alla sorella che Foxx stava avendo un'emorragia cerebrale che aveva portato ad un ictus e dovevano intervenire subito.

Commozione

Jamie Foxx ha provato una forte emozione nel raccontare il momento del risveglio dopo venti giorni, quando scoprì di aver avuto un ictus e di essere su una sedia a rotelle. Dopo mesi lontano dai riflettori, Foxx è tornato sui social nel luglio 2023.

Tuttavia, decise di non parlare specificatamente dell'accaduto, e prima di apparire nuovamente in pubblico aspettò il mese di dicembre. Jamie Foxx: What Had Happened Was... è stato girato ad Atlanta lo scorso ottobre ed è stato pubblicato oggi su Netflix.