Netflix: tutte le novità del mese di dicembre 2024, da Squid Game 2 alla saga di Harry Potter

Sarà un dicembre 2024 ricchissimo per il catalogo Netflix, che si arricchirà non solo di film e serie tv attesissimi, ma anche di molto altro, come spettacoli comici, eventi sportivi e giochi. Se dicembre è il mese delle festività e della famiglia, la piattaforma streaming più frequentata al mondo darà ai suoi abbonati tanti ottimi motivi per rimanere a casa, magari tutti insieme davanti allo schermo.

Le serie tv a dicembre su Netflix

Ecco tutte le serie, originali e non, che stanno per arricchire il catalogo Netflix:

Tomorrow and I (miniserie giapponese) - 4 dicembre

Black Doves s.1; Beastars (stagione finale, parte I) - 5 dicembre

Echoes of the Past s.1 (serie egiziana) - 9 dicembre

Cent'anni di solitudine s.1 (serie colombiana); Queer Eye s.9 - 11 dicembre

No Good Deed s.1 - 12 dicembre

Siviglia 1992 (miniserie spagnola) - 13 dicembre

Parenthood s.1-6 - 15 dicembre

El Ninero s.2 (serie messicana) - 18 dicembre

Virgin River s.6 - 19 dicembre

Squid Game s.2 - 26 dicembre

La prima stagione resta il contenuto più visto di sempre sulla piattaforma, ora Squid Game torna con la stagione 2, dal 26 dicembre. Ed è stato già annunciato il rinnovo per un terzo e ultimo ciclo di episodi.

Grande curiosità anche per il debutto di Black Doves, la serie thriller con Keira Knightley nei panni di una spia. La donna conduce da 10 anni una doppia vita: moglie e mamma amorevole, ma anche agente segreto al servizio dell'organizzazione che dà il nome alla serie. Quando il suo amante segreto viene ucciso, finisce al centro di un caso parecchio intricato.

I film

Ecco tutti i film in arrivo:

Il treno dei bambini; That Christmas - 4 dicembre

Storia di Maria - 6 dicembre

Transformers: Il risveglio - 8 dicembre

Missing - 9 dicembre

Carry-On - 13 dicembre

la saga completa di Harry Potter - 14 dicembre

Terminator - Destino Oscuro - 15 dicembre

Espiazione - 15 dicembre

Tre di troppo - 18 dicembre

The Six Triple Eight - 20 dicembre

Avcii - My Last Show - 31 dicembre

Avcii - I'm Tim - 31 dicembre

Si parte subito il 4 dicembre con Il treno dei bambini di Cristina Comencini, adattamento cinematografico del romanzo di Viola Ardone, che racconta di un bimbo di 7 anni, Amerigo Speranza, che lascia la Napoli degli anni '40 per trasferirsi al Nord Italia. Da un film che parla dei bambini ad uno destinato al pubblico più giovane: That Christmas è tratto dalla trilogia letteraria ad opera del noto sceneggiatore britannico Richard Curtis (Notting Hill, Quattro matrimoni e un funerale, Love Actually), e intreccia storie su famiglia e amici.

Harry Potter e la pietra filosofale è il primo degli otto film della saga

Il 14 dicembre è il giorno che tutti gli amanti di Harry Potter stavano aspettando. Gli otto film della saga cinematografica Warner Bros. tratta dai libri di successo di J.K. Rowling, torneranno disponibili sulla piattaforma per permettere agli abbonati una nuova maratona a pochi giorni dal Natale.

Il giorno dopo sarà la saga di Terminator ad attirare l'attenzione degli spettatori con Terminator - Destino oscuro di Tim Miller, sesto appuntamento cinematografico con la saga che vede protagonisti Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton.

Speciali ed eventi

Dicembre 2024 sarà un mese pieno di eventi live su Netflix:

A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter - 6 dicembre

Jamie Foxx: What Had Happened Was... - 10 dicembre

NFL CHRISTMAS GAMEDAY: Kansas City Chiefs vs. Pittsburgh Steelers - 25 dicembre

NFL CHRISTMAS GAMEDAY: Baltimore Ravens vs. Houston Texans - 25 dicembre (performance Beyoncè)

Per gli amanti della stand-up comedy la data da segnare in agenda è il 10 dicembre, quando sarà disponibile alla visione lo spettacolo del premio Oscar Jamie Foxx.

Per gli amanti dello sport americano, dicembre riserva degli eventi imperdibili proprio il giorno di Natale, quando in NFL alle ore 19.00 si sfideranno Kansas City Chiefs contro Pittsburgh Steelers e alle ore 22.30 Baltimore Ravens contro Houston Texas. Durante l'intervallo della partita, canterà live su Netflix Beyoncè. Si tratta della prima performance live dell'album Cowboy Carter.