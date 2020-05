Jamie Dornan gioca a travestirsi con le figlie: la foto con parrucca blu e tacchi alti

Jamie Dornan accessoriato di parrucca e tacchi alti per giocare con le figlie, si veste da donna et voilà, ecco a voi Jenny (dai capelli blu)!

Jamie Dornan sarà anche un sex symbol per il resto del mondo, ma per le sue figlie è semplicemente Papà. Ecco che allora per accontentarle si è vestito da donna e si è trasformato in Jenny, la compagna di giochi ideale. Tacchi alti, vestito rosso, una scollatura un po' audace, acconciatura unica... Mr Grey è praticamente irriconoscibile. Gli effetti della quarantena? Della quarantena con le figlie, piuttosto!

L'attore britannico, noto ai più per essere uno dei protagonisti della saga di Cinquanta sfumature di grigio, ha deciso di interpretare un nuovo ruolo, ma solo ed esclusivamente per le sue figlie: eccolo allora a rubare indumenti dall'armadio della moglie per dar vita a una nuova compagna di giochi per le bambine.

"I giochi con le bimbe hanno preso una piega inaspettata. Vi presento Jenny (con i capelli blu). È molto dolce" scrive nella caption del post di Instagram.

E a giudicare dai commenti, i colleghi di Dornan - da Armie Hammer a Sam Claflin, passando anche per la regista Sam Taylor Johnson - hanno apprezzato tanto quanto le piccole... Insomma, cosa non si fa per i figli!