Jamie Dornan svela cosa ha imparato da Robert Pattinson e Twilight

In una recente intervista rilasciata a Variety, Jamie Dornan ha ammesso di ispirarsi a Robert Pattinson e a Twilight per il prosieguo della sua carriera dopo la trilogia di Cinquanta sfumature di grigio.

Kristen Stewart e Robert Pattinson in una sequenza del film Twilight

Jamie Dornan è divenuto noto ai più per aver recitato in serie tv di successo come C'era una volta e The Fall ma è stato il ruolo da protagonista nella trilogia di Cinquanta sfumature di grigio ad avergli donato la fama internazionale. Quando franchise così fortunati giungono al termine, per le star che ne hanno fatto parte non è facile gestire il prosieguo della propria carriera. Molte di loro, come abbiamo avuto modo di constatare in passato, scelgono di dedicarsi a progetti più indipendenti, come è capitato anche a Robert Pattinson dopo la fine di Twilight. Lo sa bene Dornan che per le sue scelte professionali ha ammesso di ispirarsi proprio al suo amico Robert Pattinson che dopo Twilight ha preso parte a film più "di nicchia" come Cosmopolis e The Lighthouse.

Cinquanta sfumature di grigio: Jamie Dornan in una scena del film

"Rob è un mio amico ed ho molto rispetto per lui e per il modo in cui ha gestito la sua carriera, recitando nel film di David Cronenberg e facendo tutte queste cose davvero oscure", ha dichiarato Dornan che negli ultimi anni ha recitato in una serie di progetti indipendenti tra cui A Private War e Endings, Beginnings con Shailene Woodley. Sebbene sia stato coinvolto anche in film con budget più grandi come Robin Hood o Trolls World Tour, l'attore ha detto a Variety che "ama l'energia dei film indipendenti" ed in precedenza aveva anche detto che quelli indipendenti sono i film in cui si trova "più a suo agio".

Jamie Dornan può ispirarsi alla carriera di Robert Pattinson anche seguendo l'esempio del collega che, dopo una serie di film indipendenti, ha scelto di prendere parte ad un nuovo franchise, di genere completamente diverso rispetto a quello da cui tutto ha avuto inizio. L'attore britannico sarà infatti il protagonista di The Batman di Matt Reeves, in uscita nel 2022. "Se si presentasse l'opportunità di mostrare cosa posso fare in un mondo diverso, in un franchise che ha un pubblico diverso da quello di Cinquanta sfumature, allora sarei pazzo a non considerarla", ha infine dichiarato Dornan.