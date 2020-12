Jamie Dornan spiega perché non può più indossare le felpe con il cappuccio

Intervenuto a Live! with Kelly and Ryan, Jamie Dornan ha ammesso di evitare di indossare le felpe con il cappuccio per un motivo specifico.

Jamie Dornan ha raccontato di come ormai eviti di indossare le felpe con il cappuccio per non turbare la gente che lo circonda. La scelta è riconducibile a The Fall, la serie tv che lo ha visto protagonista fino a pochi anni fa.

Jamie Dornan è conosciuto nel mondo del cinema e delle serie tv soprattutto per essere stato il protagonista della trilogia di Cinquanta sfumature di grigio e per aver recitato in C'era una volta. L'attore, supermodello e cantante britannico ha però preso parte anche ad un'altra opera apprezzata dal pubblico e dalla critica che, a quanto pare, ha avuto dei risvolti anche sulla sua vita privata e addirittura sul suo modo di vestire. Stiamo parlando di The Fall, la serie tv di cui Dornan è stato protagonista al fianco di Gillian Anderson: lui interpretava Paul Spector, un uomo giovane ed affascinante, apparentemente appagato dalla sua vita ed innocuo, che però in realtà non è altro che un serial killer, capace di uccidere una lunga serie di giovani donne; Anderson, invece, era Stella Gibson, la detective chiamata ad indagare sul caso Spector e per la quale il killer diventa una vera e propria ossessione.

Ebbene, a quattro anni di distanza dalla messa in onda della terza ed ultima stagione, Jamie Dornan è tornato a parlare proprio di The Fall. Mentre era ospite questa settimana a Live! with Kelly and Ryan, il conduttore Ryan Seacrest ha menzionato quanto gli sia piaciuto Jamie nei panni di Paul Spector nella serie tv. "Il personaggio era così inquietante, Jamie. Ho quel giubbotto e non posso più indossarlo adesso", ha detto Ryan riferendosi ad un giubbotto che il personaggio indossava nella foto mostrata in studio. A quel punto ha risposto Dornan, spiegando come addirittura lui eviti di indossare le felpe con il cappuccio per non turbare la gente intorno a lui: "Amico, ogni volta che indosso una felpa con il cappuccio qualcuno commenta dicendo 'Sembri Paul Spector' ed io capisco che 'Okay, non posso più indossarle'".

Insomma, sembra proprio che Jamie Dornan dovrà attendere ancora un po' di tempo prima di poter indossare una felpa con il cappuccio senza che qualcuno intorno a lui telefoni alla polizia pensando di trovarsi di fronte ad un serial killer. Ricordiamo che l'attore è stato ospite dello show televisivo per promuovere l'uscita di Wild Mountain Thyme, il nuovo film diretto da John Patrick Shanley che lo vede protagonista al fianco di Emily Blunt.