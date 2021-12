Jamie Dornan smentisce l’assurda teoria dei fan su lui e Dakota Johnson

Jamie Dornan ha smentito la teoria dei fan secondo cui lui e la sua ex co-star di Cinquanta sfumature di grigio, Dakota Johnson, avrebbero segretamente avuto dei figli.

Jamie Dornan, la star di Cinquanta sfumature di grigio, ha recentemente criticato alcune delle teorie più assurde dei fan, in particolare quella che suggerisce che lui e Dakota Johnson avrebbero segretamente avuto dei figli. L'attore e Dakota hanno conquistato il mondo con la trilogia dei film per adulti in cui Dornan ha interpretato il miliardario Christian Grey e Dakota il suo interesse amoroso.

Cinquanta sfumature di grigio: Jamie Dornan in una scena del film

Jamie, 39 anni, è apparso al The Jonathan Ross Show e ha discusso alcune delle teorie più strane che ha sentito, nel corso degli anni, a proposito di se stesso, dei film, della sua vita personale e di quella della sua celeberrima co-protagonista.

"Ci sono un sacco di assurde teorie dei fan su quel mondo e su quei personaggi... la più folle di tutte suggerisce che io e Dakota Johnson abbiamo dei figli insieme..." ha spiegato la star. "Non so dove li potremmo tenere nascosti. Io ho già tre figli miei di cui preoccuparmi".

Cinquanta sfumature di grigio: Jamie Dornan al volante nella prima immagine del film

L'attore e sua moglie Amelia Warner, che ha sposato nel 2013, condividono tre splendidi figli: Dulcie, Alberta ed Elva. Jamie Dornan, nel corso degli ultimi anni, ha parlato regolarmente del profondo amore che prova per la sua famiglia e una volta ha descritto la paternità come la cosa più "magica" del mondo.