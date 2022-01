Jamie Dornan parla della perdita del padre per Covid: "E' stato l'anno peggiore della mia vita"

Jamie Dornan, nonostante il successo a livello professionale che ha riscosso lo scorso anno, durante una nuova intervista ha recentemente parlato della perdita del padre a causa del Covid definendo, più che comprensibilmente, il 2021 come "l'anno peggiore della sua vita".

Dornan ha perso suo padre, Jim Dornan, a causa del virus nel marzo del 2021 e all'epoca la star si trovava in quarantena in Australia: "È strano finire l'anno con tutta questa positività... Perché da molti punti di vista è stato l'anno peggiore della mia vita e anche il più difficile."

L'attore, durante l'intervista del The Telegraph, ha continuato parlando di come la sua famiglia non sia stata in grado di tenere un funerale dopo la morte di suo padre e di come lui stesso non abbia potuto vedere il papà, a causa della sua vita professionale, nei 18 mesi che hanno preceduto la sua morte.

Jamie Dornan ha concluso dicendo: "Potresti cercare in lungo e in largo e sarebbe molto difficile trovare qualcosa di negativo da dire su mio padre. Era un faro di positività. La sua gentilezza, la sua disponibilità a parlare con chiunque. Lui diceva sempre: 'Tratta la persona che pulisce la corte come tratti il ​​giudice'. Papà aveva tempo per tutti".