Jamie Dornan in Dr. Death, serie tratta da una storia vera

Jamie Dornan sarà tra i protonisti di Dr. Death, miniserie tratta da una storia vera che vede nel cast anche Alec Baldwin e Christian Slater.

L'attore di Cinquanta sfumature di grigio interpreta Christopher Duntsch, un neurochirurgo giovane e brillante, che sta costruendo una luminosa carriera nella comunità medica di Dallas, quando improvvisamente tutti i pazienti che opera, alcuni dei quali per interventi delicati, ma di routine, iniziano a uscire dalla sala operatoria con danni permamenti, alcuni addirittura morti. Jamie Dornan interpreta un personaggio con una personalità molto complessa, proprio come gli era già capitato nella saga di 50 sfumature.

Robin Hood - L'origine della leggenda: Jamie Dornan in un'immagine del film

Alec Baldwin e Christian Slater vestono invece i panni di due colleghi più anziani, dalle personalità molto diverse tra loro. Il primo interpreta Robert Henderson, un medico molto sicuro di sé convinto che l'unico modo per arrivare ad un risultato perfetto sia non affrettare le cose. Slater invece è il chirurgo Randall Kirby, un uomo dal carattere opposto a quello di Henderson che risulta spesso impulsivo e pronto a stravolgere le regole del sistema di cui fa parte. Entrambi i medici, cercheranno di fermare Duntsch con l'aiuto di un procuratore distrettuale.

I diritti della miniserie, basata sul podcast di Wondery, sono stati acquistati da Universal che è in ancora in cerca di un network o una piattaforma di streaming a cui venderla. Dr.Death è prodotto da Patrick Macmanus, già produttore di The Act di Hulu. Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch saranno i produttori esecutivi via Escape Artists, Hernan Lopez e Marshall Lewy per Wondery.