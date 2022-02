Jamie Dornan e Gal Gadot star del thriller Heart of Stone

L'attore Jamie Dornan reciterà nel thriller Heart of Stone, con star l'attrice Gal Gadot, un progetto prodotto per Netflix.

Alla regia del film ci sarà Tom Harper, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Greg Rucka e Allison Schroeder.

La trama di Heart of Stone è attualmente avvolta dal mistero, tuttavia Netflix ha compiuto un importante investimento nel mese di gennaio pur di ottenerne i diritti dopo che Skydance l'ha proposto sul mercato.

Gal Gadot, oltre a essere protagonista accanto a Jamie Dornan, sarà coinvolta anche come produttrice in collaborazione con Jaron Varsano, David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Bonnie Curtis e Julie Lynn.

Jamie Dornan è attualmente protagonista del film Belfast, diretto da Kenneth Branagh, in corsa per le nomination agli Oscar. Nel progetto recitano anche Caitriona Balfe e Jude Hill. L'attore, inoltre, ha recitato recentemente nella serie The Tourist, che ha debuttato sugli schermi britannici alla fine del 2021 e arriverà su HBO Max negli Stati Uniti a marzo.