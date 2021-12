Jamie Dornan: il bagno di Natale nel mare d'Irlanda è "da brividi" (VIDEO)

Jamie Dornan si è fatto il bagno nelle acque gelide del mare d'Irlanda durante la mattina di Natale. L'attore ha condiviso un video su Instagram in cui lo vediamo affrontare questa impresa "da brividi".

In attesa di ricoprire il ruolo del protagonista nella serie The Tourist, Jamie Dornan ha deciso di festeggiare il Natale "rinfrescandosi" un po' le idee. L'attore di Cinquanta sfumature di grigio è stato infatti immortalato mentre, indossando solo un semplice boxer, si calava nelle gelide acque del mare d'Irlanda. Insomma, una botta di adrenalina ed una ulteriore occasione per sfoggiare la sua invidiabile forma fisica. Dornan sta trascorrendo il Natale con la sua famiglia nel suo paese di origine, unendosi ad altre persone coraggiose che hanno festeggiato la mattina di Natale in spiaggia per una bella nuotata in mare. Ricordiamo che lui e sua moglie Amelia Warner condividono tre figlie: Dulcie (8 anni), Elva (5 anni) ed Alberta (2 anni).

Per quanto riguarda il nuovo anno, Jamie Dornan inaugurerà il 2022 guidando il cast di The Tourist. A partire dal primo gennaio, infatti, la serie sarà disponibile sull'iPlayer BBC, mentre negli USA sarà disponibile nel catalogo di HBO Max. La storia è incentrata su un inglese (Jamie Dornan) in viaggio nell'entroterra australiano che scopre di essere inseguito da un enorme camion cisterna che cerca di mandarlo fuori strada. Un epico inseguimento si consuma nel deserto finché l'uomo non si sveglia in ospedale, ferito, ma in qualche modo vivo. L'unico problema è che non ha idea di chi sia. Con figure spietate del suo passato che lo inseguono, la ricerca di risposte dell'uomo lo spinge attraverso l'entroterra vasto e spietato.

Fanno parte del cast di The Tourist Danielle Macdonald, Shalom Brune-Franklin, Ólafur Darri Ólafsson e Alex Dimitriades. Hugo Weaving è stato costretto ad abbandonare la serie per problemi di schedule ed è stato rimpiazzato da Damon Herriman, visto di recente ne La ferrovia sotterranea.