Jamie Dornan sull'amicizia con Eddie Redmayne: "C'è anche della sana competizione!"

Jamie Dornan ha commentato l'amicizia che lo lega a Eddie Redmayne e ha anche rivelato di essere stato in competizione con lui durante gli anni di convivenza in qualità di coinquilini.

Nel corso dell'ultimo episodio di The Jonathan Ross Show, Jamie Dornan ha parlato del periodo in cui Eddie Redmayne è stato il suo coinquilino a Los Angeles. L'attore ha rivelato di aver provato un po' di invidia nei confronti del suo amico ma di avergli sempre comunque fatto il suo migliore in bocca al lupo.

Jamie Dornan ha dichiarato: "Non c'era gelosia ma sana competizione, dai. Ci presentavamo spesso agli stessi provini e ci auguravamo sempre il meglio a vicenda!". A gennaio, inoltre, i due hanno rivelato che nel 2009 lavoravano così poco da essersi arrangiati anche a lavorare come lavapiatti nei ristoranti per guadagnare qualche soldo.

Il protagonista di Cinquanta sfumature di grigio ha raccontato: "Con Eddie ci conosciamo da circa 15 anni. Nel 2009 vivevamo insieme a LA. Non eravamo messi molto bene, per fortuna siamo migliorati. Abbiamo deciso di tagliarci i capelli, ad esempio! Diciamo che le cose non stavano andando per nulla bene e abbiamo anche iniziato a lavare piatti per racimolare qualcosa! All'epoca ci scrivevamo i nomi dei nostri colleghi per i quali le cose stavano andando bene! Comunque, adesso la situazione è migliorata. Voglio dire, Eddie ha anche vinto un Premio Oscar!".

Jamie Dornan è attualmente impegnato nel tour promozionale di The Tourist, nuova serie targata BBC che racconta la storia di un uomo che guida per l'Australia e viene preso di mira da un misterioso camion. Dopo aver perso la memoria, l'uomo proverà a rimettere insieme tutti i pezzi del puzzle. L'attore ha anche dichiarato di essere felice di poter recitare da sé molte scene d'azione. Alcuni problemi legate alle tempistiche e alla sua schedule, però, impongono l'utilizzo di stunt. L'interprete ha detto: "Ho circa cinque stunt che mi sostituiscono nelle scene in cui guido. Io so guidare ma i conflitti nella mia schedule mi impongono determinate scelte".

Infine, Jamie Dornan ha chiosato: "Sono stato fortunato. La mia carriera finora mi ha donato un numero abbastanza vario di ruoli sulla mia strada. Le cinquanta sfumature, in un certo senso, sono state un'esperienza unica e non tornerei più a interpretare un personaggio come Mr. Grey. Penso che avrò a che fare con lui per tutta la vita".