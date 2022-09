Jamie Campbell Bower: "Avrei dovuto essere Harry Potter ed Edward di Twilight"

Jamie Campbell Bower era letteralmente ad un passo dal recitare nel ruolo principale di due dei franchise più famosi della storia del cinema: si tratta di Harry Potter e Twilight e l'interprete di Vecna ​​in Stranger Things ha appena rivelato che cosa è andato storto durante le audizioni per il ruolo di Edward e di Harry.

Festival di Roma 2009 - Jamie Campbell Bower è una delle star di New Moon, il sequel di Twilight

Intervistato durante il podcast Happy, Sad, Confused, Campbell Bower ha esordito parlando dell'audizione per il ruolo principale della saga cinematografica basata sulle opere di JK Rowling: "Ricordo che fecero una visita nella mia scuola per cercare potenziali Potter o membri del cast e mi tirarono fuori da un gruppo di persone."

"Incontrai Chris Columbus a Londra per il primo Potter e mi chiese di preparare una battuta. Avevo appena sentito questa barzelletta sul motivo per cui la fata si siede in cima all'albero di Natale. È una battuta davvero sporca perché parla di un albero di Natale che sta nel sedere di qualcuno. Feci l'errore di raccontare la barzelletta durante l'audizione. Rimasero tutti zitti e io pensai: 'Beh, questa ce la siamo giocata. Ora di andare avanti'", ha raccontato la star.

"Quelli di Twilight invece erano molto interessati a farmi leggere per la parte di Edward. Dissero cose come: 'la dedizione che Jamie porta ai suoi ruoli, saremmo interessati a vederlo'. All'epoca non riuscii a farlo perché le riprese ebbero luogo più o meno nello stesso periodo in cui stavo facendo Sweeny. Penso che la vita fosse così folle e frenetica che era solo una di quelle cose che non si sono mai realizzate. Poi è arrivato il momento di fare il sequel e mi hanno chiamato dicendomi: 'Ehi, vuoi venire a interpretare un cattivo?'", ha concluso Jamie Campbell Bower.